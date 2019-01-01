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بعد تعليق الأسير خلوف إضرابه عن الطعام.. 3 أسرى يواصلون إضرابهم

الأحد 29 سبتمبر 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تعليق الأسير خلوف إضرابه عن الطعام.. 3 أسرى يواصلون إضرابهم


رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس السبت، أن ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة، بعد أن فك الأسير سلطان خلوف إضرابه عن الطعام أمس والذي استمر لـ (67) يوماً.

وبينت الهيئة، أن الأسرى المضربين هم: الأسير أحمد غنام الذي دخل يومه الـ(72)، وإسماعيل علي منذ (62) يوماً، وطارق قعدان منذ (55) يوماً.

وأكدت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال وبإيعاز من مخابراتها، تسعى بشكل مكثف ومتواصل إلى كسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم حافة الموت.

وكان الأسير سلطان خلوف (38 عاماً)، عَلّق مساء الأحد، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد الاتفاق مع إدارة المعتقلات على إطلاق سراحه في 15 كانون الأول/ديسمبر القادم.

ومكث الأسير سلطان خلوف من بلدة برقين بمحافظة جنين، 67 يوماً متتاليات مضربا عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي من قبل سلطات الاحتلال.

واعتقل خلوف في الثامن من تموز/يوليو الماضي، وسبق أن قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من أربعة أعوام.

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