وزيرة الصحة تناشد المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذ الأسير العرابيد

رام الله / سما /

ناشدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة المنظمات الدولية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل السجون بسبب التعذيب والإهمال الطبي.

وأضافت الوزيرة أن المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد بتعرض الأسير سامر العرابيد للتعذيب الشديد ما أدى لدخوله في حالة صحية حرجة.

وأشارت إلى أن ما حصلت عليه من معلومات من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحي للأسير العرابيد تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا- جبل الزيتون بوضح حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.

وتابعت د. الكيلة أن على المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حماية بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العرابيد.