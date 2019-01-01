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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي غدا وبعد غد بحجة الأعياد اليهودية

الأحد 29 سبتمبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي غدا وبعد غد بحجة الأعياد اليهودية


الخليل / سما /

تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وخلال هذين اليومين، يتيح الاحتلال للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، في بيان صدر عن الوزارة، "ان السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.

وطالب ابو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

#الحرم الابراهيمي

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