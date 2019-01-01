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الخارجية تدين قمع الاحتلال للاحتجاجات السلمية وتصفه بـ"الوحشي"

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات القمع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النشطاء الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات والمسيرات السلمية المناهضة للاحتلال واجراءاته وقراراته الاستعمارية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ووصفتها بـ"الوحشية".

واشارت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأحد، الى عمليات التنكيل والقمع ضد مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين في المسيرة السلمية شمال البحر الميت التي خرجت تنديداً بتصريحات نتنياهو بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت ورافضة لها، وكما يجري من عمليات قمع واعتقالات مستمرة واسعة النطاق ضد المواطنين المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، خاصة عشية الأعياد اليهودية وبحجتها.

واعتبرت الوزارة أن الهدف من استخدام العنف المفرط ضد المشاركين في المسيرات والتظاهرات السلمية هو بث الخوف والرعب وزرع فقدان الأمل وعدم الجدوى في أوساط الفلسطينيين ووعيهم من مثل المشاركة في هكذا فعاليات، على اعتبار أنها غير مجدية، لافتة الى أن حرية التعبير منتهكة ومصادرة، عبر الاعتقال والابعاد والضرب والتنكيل والإعدام الميداني المباشر.

وأكدت الوزارة أن كل هذه الممارسات تحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يشاهد ما توثقه الكاميرا من انتهاكات وتنشره وسائل الاعلام الحديثة، لكن دون أية ردود فعل تذكر.

وشددت في ختام بيانها على أن استمرار هذه الفعاليات السلمية وامتدادها وإشراك العديد من القوى غير الفلسطينية والمناصرة فيها سيجبر، لا محالة، المجتمع الدولي يوماً أن ينظر ويرى على أمل أن يتحرك.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

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