هيئة الأسرى: إدارة "ريمون" تُمعن بانتهاك الأسرى طبيا وتستهتر بحياتهم

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقلات الاحتلال بما فيها إدارة "ريمون" تُمعن باستهداف الأسرى المرضى، وذلك بانتهاكهم طبيا وحرمانهم من العلاج، وتركهم فريسة للأوجاع.

ورصدت الهيئة، في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، أبرز الحالات المرضية القابعة في "ريمون"، ومن بينها: حالة الأسير محمد العرفان (59 عاما) من محافظة الخليل، الذي يعاني من وضع صحي سيئ، بسبب وجود ورم حميد في كبده، يسبب له آلاما حادة، وقد أُجريت له عملية العام الماضي وتم استئصال 90 سم من أمعائه بسبب وجود أورام، وما زال بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.

في حين يواجه الأسير معاذ حنني (41 عاما) من بلدة بيت فوريك شرق نابلس أوضاعا صحية سيئة، فهو يعاني من غضروف في ظهره ورقبته يُسبب له خدرانا بيديه ورجليه، كما يشتكي من دوخة مستمرة وآلام حادة في رأسه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولغاية اللحظة لم تُجر له أي فحوصات طبية لتشخيص حالته كما يجب، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات.

بينما يشتكي الأسير إبراهيم غنيمات (40 عاماً) من بلدة صوريف في الخليل، من آثار اصابته بجلطة تعرض لها العام الماضي، حيث لا يزال يعاني من ضعف بعضلة القلب تُسبب له آلاما شديدة وتعبا مستمرا، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.

أما عن الأسير باسل مخلوف (43 عاما) من بلدة صيدا في طولكرم، فهو يشتكي من انزلاق غضروفي وديسكات في ظهره، تُسبب له أوجاعا حادة، ورغم معاناته لا يتلقى الأسير أي علاج حقيقي لحالته الصحية.