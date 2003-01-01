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مانشستر سيتي يوقع مع خليفة بيب جوارديولا

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يوقع مع خليفة بيب جوارديولا


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن مانشستر سيتي بدأ بالفعل التجهيز عملياً لفترة ما بعد بيب جواريولا بالتوقيع مع المدرب الهولندي الشاب جيوفاني فان برونكهورست (44 عاماً) ومنحه العديد من الصلاحيات داخل النادي لتجهيزه لخلافة المدرب الإسباني على مقاعد بدلاء الفريق.

أمضى فان برونكهورست الشهر الماضي في العمل خلف الكواليس في ملعب “الاتحاد” بعد أن أقنعه رؤساء النادي بالتخلي عن خطته بأخذ إجازة لمدة عام بعد قرار استقالته من منصبه كمدرب لنادي فينورد الهولندي في نهاية الموسم الماضي. .

وادعى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن علاقتهم بلاعب الوسط السابق في برشلونة، وآرسنال، ورينجرز هي غير رسمية وتهدف إلى مساعدته على تطوير خبرته.

لكن “صنداي ميرور سبورت” تؤكد أن مانشستر سيتي وقع بالفعل مع المدرب الهولندي لتجهيزه لخلافة بيب جوارديولا مستقبلاً. وينتهي عقد المدرب الإسباني في صيف عام 2021.

ولا يريد مانشستر سيتي تكرار تجربة غريمهم مانشستر يونايتد في السنوات الست التي انقضت، حيث يعاني الفريق في استعادة مكانته المرموقة محلياً وأوروبياً منذ تقاعد السير أليكس فيرجسون ، لذلك يريد المسؤولون التنفيذيون في مانشستر سيتي التجهيز للحياة بعد جوارديولا.

وكان مانشستر سيتي قد حاول بالفعل من قبل تفعيل الخطة لكنها فشلت مع كل من باتريك فييرا، فيما تبقى الآمال معقودة على ميكيل أرتيتا، فنسنت كومباني.

ويحظى فان برونكهورست بتقدير ودعم كبير داخل نادي مانشستر سيتي بفعل علاقته الممتازة مع بيب جوارديولا منذ انتقال النجم الهولندي إلى برشلونة في عام 2003، حيث فازا بدوري الأبطال، والدوري الإسباني.

كما تربط فان برونكهورست علاقة ممتازة مع فيران سوريانو المدير التنفيذي، والمدير الرياضي بيجيريستين منذ فترة برونكهورست كلاعب في برشلونة.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي

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