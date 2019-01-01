عرض إنجليزي طموح لمارتن أوديجارد

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد مارتن أوديجارد المعار لنادي ريال سوسيداد.

وبصم النجم النرويجي على بداية مميزة مع ريال سوسيداد هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث سجل هدفين وصنع آخر في 6 مباريات.

وفقًا لمصادر في إسبانيا ، فإن النادي الملكي منفتح على فكرة بيع صاحب (20 عاماً) والذي قد تصل تكلفته إلى إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

وسيتطلع وولفرهامبتون للمنافسة بقوة للتعاقد مع الموهوب النرويجي في حال الحصول على الضوء الأخضر من العاصمة الإسبانية.

ولعب أوديجار في هولندا خلال الموسمين الماضيين مع هيرينفين، وفيتيس أرنهيم، حيث أظهر قدراته التي جعلت ريال مدريد يدفع 3 ملايين جنيه إسترليني للتوقيع معه.

وبدأ وولفرهامبتون الطموح التحرك سريعاً، حيث أرسل كشافة الفريق لمراقبة اللاعب تمهيداً لضمه مع انطلاقة العام الجديد.