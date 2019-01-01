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فيديو : مقتل "حارس الملوك" يعيد لذاكرة السعوديين تنبؤات ميشال حايك

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : مقتل "حارس الملوك" يعيد لذاكرة السعوديين تنبؤات ميشال حايك


الرياض / وكالات /

شغل مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز السعوديين، حتى أنهم راحوا يستذكرون تنبؤات منجم لبناني توقع مطلع العام مقتله.

وسارع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لتداول مقاطع فيديو لتنبؤات عالم الفلك اللبناني ميشال حايك للعام 2019 وما قاله عن عبد العزيز الفغم، بعد تداول خبر مقتله فجر الأحد.

 وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: "ستصبح السعودية حديث الناس: طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك... حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس..."

 وأثار عدم تقديم تفاصيل وافية عن الحادث تكهّن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التأويلات والترجيحات.

صحيفة الرياض من جهتها قالت في تغريدة عاجلة على صفحتها الرسمية: "مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة...".

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي كان بين المغردين عن الفغم، حيث قال: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "سي إن إن" عربية

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