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حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير العرابيد

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير العرابيد


غزة / سما /

حملت حركة حماس، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسير سامر العرابيد الذي نقل للمستشفى جراء تعرضه للتعذيب الشديد من قبل الاحتلال خلال التحقيق معه.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الأسير العرابيد "ضرب مثالا في الصمود والمقاومة داخل أقبية التحقيق، وهو ما يعبر عن إرادة الصمود التي تبقى مع مقاومينا الأبطال وهم داخل الزنازين".

واعتبرت إعلان الاحتلال عن كشف الخلية التي نفذت عملية (عين بوبين) بعد تعرضها لتعذيب وحشي بمثابة "انجاز وهمي يحاول الاحتلال تسويقه بعد نجاح المقاومين في توجيه صفعة مدوية على وجه الأجهزة الأمنية للاحتلال".

وأكدت أن المقاومة ستستمر في الضفة وستتحول لنار حارقة للاحتلال ومستوطنيه.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر إلى متابعة قضية الأسير العرابيد، باعتبارها جريمة تعذيب وحشية.

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