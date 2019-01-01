غزة / سما/

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الأحد، إن المعطيات تشير إلى أنه سيتم تجديد التفويض للأونروا في الأول من ديسمبر المقبل لمدة ثلاثة سنوات.

وأشار أبو حسنة في مقابلة مع قناة الغد، إلى التأييد السياسي الكبير الذي تلقته الأونروا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت أبو حسنة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحدث على هامش اجتماعات الجمعية العامة عن تفويض الأونروا أمام العديد من المانحين.

وقال “عشرات الدول تؤيدنا في مواقفنا، وفلسطين ترأس مجموعة 77 والصين”، مضيفا “نحن لسنا قلقين من عملية التفويض، التفويض سيسير بخطوات ثابته لكن يساورنا نوع من عدم الاطمئنان دائما في ظل هذا العامل المتغير”.

وحول العجز في ميزانية الأونروا، أوضح أبو حسنة أن العجز انخفض إلى 89 مليون بدلا من 120مليون دولار.

وقال المستشار الإعلامي للوكالة إننا حصلنا على 31 مليون دولار ضمن التعهدات الجديدة”، موضحا أن مبلغ 90 مليون دولار يجب الحصول عليه حتى نهاية العام الحالي.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا افتتحت العام الدراسي لأكثر من 530 ألف طالب وطالبة في أكثر من 700 مدرسة في مناطق الأونروا الخمس إضافة إلى عمل العيادات.

وقال “هناك اتصالات مكثفة مع العديد من الدول، ونحن نفحص طبيعة التعهدات التي قدمت لنا، ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام حتى نهاية العام مع التركيز على قضية التفويض”، لافتا إلى أن التحديات مالية وسياسية والأونروا تعمل بشكل كبير بمشاركة الأردن والسويد ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ضمان تفويض سليم كما هو بدون أي تغير في الأول من ديسمبر المقبل.