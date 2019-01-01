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الخليل: كشف ملابسات جريمة ابتزاز عبر "الواتس اب"

الأحد 29 سبتمبر 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الاحد، ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق "الواتس اب" والتي طالت مواطنة في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالشرطة والتي تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وأضافت بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحيد هوية الشخص المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والتحرز عليه.

وأكدت انه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.

#الشرطة #ابتزاز

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