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تجديد الاعتقال الإداري للأسير حسن يوسف لمدة 6 أشهر

الأحد 29 سبتمبر 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجديد الاعتقال الإداري للأسير حسن يوسف لمدة 6 أشهر


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للنائب السابق حسن يوسف من مدينة رام الله، لمدة 6 أشهر جديدة، بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى "شعاري تصيدك".

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأمر الإداري الحالي للأسير يوسف ينتهي بتاريخ 1/10/2019، علماً أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس والدوار.

وكان الأسير يوسف قد اعتقل بتاريخ 2/4/2019 بعد اقتحام منزله، وقد أمضى سابقاً في سجون الاحتلال ما مجموعه أكثر من 20 عاماً.

#حسن يوسف #الاعتقال الإداري

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