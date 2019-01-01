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أحمد السقا يظهر برفقة زوجته ويكذّب شائعات انفصالهما

الأحد 29 سبتمبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد السقا يظهر برفقة زوجته ويكذّب شائعات انفصالهما


وكالات / سما /

كذّب الفنان المصري أحمد السقا، شائعات انفصاله عن زوجته مها الصغير، عندما حضر برفقتها حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكان السقا تغيب عن حضور حفل الافتتاح وفعاليات المهرجان لارتباطه بتصوير فيلمه “العنكبوت”.

وظهر الفنان المصري بصحبة زوجته في نفي عملي لكل شائعات الانفصال بينهما، إذ ظهر ممسكاً بيدها ويجلسان بجوار الفنان محمد هنيدي، الذي تم تكريمه في المهرجان.

وكانت شائعات انفصال السقا ومها ترددت بكثرة في الآونة الأخيرة رغم نفيه تلك الشائعات كثيراً، إلا أنها سرعان ما تظهر في مناسبات مختلفة.

وكان من أكثر الأسباب التي جعلت شائعة الانفصال تتردد بقوة بين السقا وزوجته ظهورهما في مناسبات مختلفة كل على حدة، وكانت آخر مرة ظهرا فيها معاً خلال حفل تخرج نجلهما ياسين من المدرسة.

#أحمد السقا #مهرجان الجونة

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