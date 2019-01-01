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أصالة تكشف سرًا عن شقيقها أنس نصري

الأحد 29 سبتمبر 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة تكشف سرًا عن شقيقها أنس نصري


وكالات / سما /

كشفت الفنانة أصالة، سرًا حول شقيقها أنس نصري، مشيرة إلى أن هناك بعض القصص التي من المفترض أن تقال حتى وإن كان لا يجوز إعلانها.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام": قدّ لايجوز أنّ أُعلن هذه القصّه ..ولكنّ أيضًا من المفروض أنّ أعلنها ، لأنّ الحكايا يجبّ أنّ تكون أحلى وأبشع ، ومن الحكايا الأحلى ، أنّ أخي أنس نصري قد تعرّض للسرقة وهو خارج البيت ، ومايلو العزيز (كلب) لمّ يكن أيضًا بالبيت ، وقدّ سُرقت منّه بعض الأشياء الثمينة ومبالغ بسيطه من المال".

وتابعت: "تمّ العثور على ذاك الرجل بذات الوقت ، ولكنّه لمّ يعترف بكلّ شيء إلّا بعد مرور وقت ، المهمّ بأنّ أخي استرجع كلّ ما أخذه ذاك الرجل ، وحزن أخي عليه لدرجة أنّه أعطاه المبلغ الّذي أعاده ، سألته لماذا؟ قال لي أردتُ أنّ أُريحه منّ هم سرق منّ أجله ، قصّة طيّبه عنّ أخٍ نبيل طيّب ، أحببتُ أنّ أشارككم معرفتها ، لأنّ الحكايا الحلوه ، تجعل الأيّام حلوه ، هذا هو أخي إبنُ أبي".

#أصالة نصري
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