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بريطاني يفقد حياته غرقًا بسبب رهان قيمته 20 جنيهًا إسترلينيًا

الأحد 29 سبتمبر 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطاني يفقد حياته غرقًا بسبب رهان قيمته 20 جنيهًا إسترلينيًا


وكالات / سما /

فقد رجل حياته أثناء محاولته السباحة عبر خزان مياه مقابل رهان ”غبي“ بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ونشرت الصحيفة أن ويسلي وود، 36 عامًا، بمدينة كامبريا في لندن تراهن مع أحد أصدقائه وهو دارين سبيرز على السباحة عبر خزان ”أورمسجيل“، في وقت قياسي مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا، فبدآ السباق واستطاع سبيرز كسب الرهان ولكن وود نزل تحت الماء وغرق على بعد 10 أقدام فقط من حافة الخزان وفقد حياته نتيجة لهذا الرهان.

حاول سبيرز والأصدقاء ديان باركنسون وتريفور أونيل سحب صديقهم وود من الماء، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، وتم نقله إلى مستشفى فورنيس العام الذي أعلن وفاته في وقت لاحق.

وخلال التحقيقات أظهرت التقارير الصادرة عن المستشفى أن الضحية كان لديه 217 ملليغرام من الكحول في دمه؛ أي أكثر من ضعف المعدل المسموح به قانونيًا أثناء القيادة والعمل.

الجدير ذكره أن مجلس بارو وهم الملاك الفعليون للخزان قد وضعوا لافتات تحذر الناس من السباحة في الماء منذ الحادث.

وذكر سبيرز المشارك في الرهان أثناء التحقيقات أنه تمكن من السباحة على بعد حوالي 30 قدمًا في الخزان قبل أن يدرك أن صديقه ليس بجواره، وأكد أنه حاول إنقاذه واستعان بعد ذلك بأصدقائه، وبعد خمس أو ست مرات من المحاولة تمكنوا من انتشاله من الماء ولكنه كان جثة هامدة وليس لديه أي مؤشرات حيوية في جسده.

وقالت جولي بيسويك، والدة ويسلي وود، إن ابنها كان يعمل منقذًا ومدربًا للياقة البدنية ولكن تناوله للكحول كان يؤثر عليه بشكل كبير، وتوقعت أنه سيلقى حتفه بسبب ذلك، وأعربت عن حزنها جراء فقد ابنها في ذلك الحادث بسبب رهان ”غبي“.

#بريطاني #غرق #رهان
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