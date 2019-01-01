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14 غرام فقط من المكسرات تكافح السمنة

الأحد 29 سبتمبر 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 غرام فقط من المكسرات تكافح السمنة


وكالات / سما /

تعليقًا على دراسة أمريكية جديدة حول دور المكسرات في مكافحة السمنة، أكّد خبير التغذية في وزارة الصحة الروسية فيكتور توتيليان صحة هذه الدراسة.

وقال توتيليان وهو يشغل أيضًا منصب المدير العلمي للمركز الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية والأمن الغذائي، إن المكسرات مثل البندق والكاجو والفستق واللوز، تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة والعناصر الدقيقة المفيدة للجسم، وعلاوة على هذا يحتوي اللوز والكاجو على أحماض السيلينيوم وأوميغا-3 الدهنية.

وعلى الرغم من ذلك، أضاف الخبير أن المكسرات هي مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية لذلك يجب تناول حفنة منها في اليوم، مشيرًا إلى أن "الحفنة" هي مقياس كمي يجلب فائدة بنسبة 100% للجسم، دون أن تسبب زيادة في الوزن والسمنة.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها علماء من الولايات المتحدة وشملت 300 ألف شخص واستمرت أكثر من 20 سنة، تفيد بأن الكمية التي تجلب فائدة تامة من المكسرات، يجب ألا تتجاوز 14 غرام في اليوم.

#السمنة #المكسرات

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