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بحالة واحدة.. إجبار "فيسبوك" و"واتساب" على الكشف عن الرسائل

الأحد 29 سبتمبر 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحالة واحدة.. إجبار "فيسبوك" و"واتساب" على الكشف عن الرسائل


وكالات / سما /

سيكون بإمكان الشرطة الآن إجبار موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" على الكشف عن الرسائل الخاصة بين المستخدمين، في حال تم الاشتباه فيهم كمجرمين، وذلك في بريطانيا.

وحسبما كشفت تقارير صحفية محلية، ستوقع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على اتفاقية مع الولايات المتحدة الشهر المقبل، ستجبر بموجبها "فيسبوك" على تسليم المحادثات الخاصة في حال طلب منها ذلك.

وسيتم كشف المحادثات الخاصة، في حال الاشتباه بإرهابي أو متحرش جنسي على موقع "فيسبوك"، أو على تطبيق "واتساب"، المملوك من "فيسبوك".

وتقول باتيل والرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في شرطة لندن ريتشارد والتون، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تمكن وتسهل عمل الإرهابيين في السابق.

ولا تستطيع الشرطة حاليا الوصول إلى الرسائل الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا إذا كان هناك تهديدا مباشرا للحياة.

لكن الاتفاقية الجديدة ستمكن الشرطة والمدعين العامين من تقديم طلبات للحصول على محتوى المحادثات إلى القضاة، للمساعدة في التحقيقات.

#فيسبوك #واتساب

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