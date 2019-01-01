Ooredoo والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يختتمان الموسم الكروي

رام الله / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبرعاية شركة Ooredoo الموسم الكروي للعام 2018 – 2019، خلال حفل مهيب حضره العديد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، بالإضافة للأندية والفرق وأبطال الموسم وحاملي الألقاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم الحفل بالتزامن بين شقي الوطن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويأتي هذا الاحتفال بعد موسم حافل من المنافسة شهدته الملاعب الفلسطينية، وبطولات ذات تطور مستمر، من ناحية التنظيم والأداء الفني والإداري.

وتخلل الحفل كلمة لسيادة اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أشاد فيها بالمستوى العالي والروح الرياضية الإيجابية التي سادت هذا الموسم من المنافسات الكروية، وجدد دعوته للأندية والفرق أن تعمل على التطوير من الأداء الفني والإداري لها لتبقى عجلة الإرتقاء بكرة القدم الفلسطينية مستمرة ولا تتوقف.

وأضاف الرجوب: نحن في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لن ندخر جهدًا لتطوير كرة القدم، وبالفعل نحن نبذل قصار الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الساحات الدولية والمحلية، وركيزتنا الأساسية في ذلك هم الشباب الفلسطيني الذي احترف هذه اللعبة ويرى من خلالها طريقة لرفع اسم فلسطين عاليًا.

ووجه الرجوب تحية لشركة Ooredoo لرعايتها المواسم الأربعة الماضية من دوري المحترفين ودوري الممتاز، مشددًا على ضرورة وقوف القطاع الخاص بجانب الرياضة الفلسطينية لتحقيق النتائج المرضية والتي نطمح لها جميعًا.