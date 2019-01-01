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الاتيرة تستقبل سفير بولندا لدى فلسطين

الأحد 29 سبتمبر 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبلت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة،  اليوم الاحد، سفير جمهورية بولندا في رام الله بشمسواف شيش، بحضور نائب رئيس السلطة أ. جميل المطور وممثل نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية تغير المناخ الدولية أ. نضال كاتبة.

واستعرضت الاتيرة للسفير التحديات التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف البيئة الفلسطينية بعناصرها المختلفة والذي يحول دون تحقيق تنمية مستدامة في ظل مواصلتة للاستيطان وسيطرته على الموارد الطبيعية وإقامة جدار الضم والتوسع الاستيطاني وتجريف الأراضي الزراعية والحرجية ومصادرتها وإقامة المستوطنات الإسرائيلية بما تحتوية من مصانع كيماوية تلوث بيئتنا، بالإضافة الى الاثار البيئية التي الحقتها الحروب العدوانية المتتالية على قطاع غزة.

بدوره قدم السفير، دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى العالمي للتنقل الكهربائي والذي سيعقد في وارسو بتاريخ 21 نوفمبر من العام الحالي ، والمنظم من الحكومة البولندية ويستهدف الدول الموقعة على وثيقة اعلان منتدى الشراكة للنقل الكهربائي، اذا تعتبر دولتي فلسطين ومصر الدولتنان العربيتان الوحيدتان الموقعين على منتدى الشراكة.

وهدف الاجتماع رفيع المستوى المنوي عقده في نوفمبر الى تشجيع الاستثمار في قطاع التقل الكهربائي كأحد الوسائل الهامة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة كما يهدف إلى الحفاظ على جودة الهواء محمايته من التلوث.

ومن جهتها رحبت الاتيرة في الدعوة البولندية مشيرة الى الخطط الطموحة التي أعدتها دولة فلسطين للتعامل مع التغيرات المناخية في مجالي التكيف مع الاثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات، والى عمل سلطة جودة البيئة وجهودها في حماية البيئة الفلسطينية.

#عدالة الاتيرة #فلسطين

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