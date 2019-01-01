فيديو.. فوزان غاليان للجلاء والحوانين بدوري الأولى

غزة / سما /

حقق الجلاء فوزا غاليا على نظيره الأقصى (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية الجلاء إسماعيل أبو دان (16), وأحمد الغزالي (31), ومنذر أبو القرايا (87), في حين أحرز هدف الأقصى الوحيد عبد الله إسماعيل (34) من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد محمد أبو زايد من الأقصى (85).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 7 نقاط في المركز السادس مؤقتا.

بيت حانون الأهلي – خدمات البريج (1-0)

وتفوق بيت حانون الأهلي على خدمات البريج (1-0).

ويدين "الحوانين" بانتصاره إلى يوسف مصلح الذي سجل هدف المباراة الوحيد (60), ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس مؤقتا, ويتوقف رصيد البريج عند 4 نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

وأكمل البريج المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماهر عبدو (80).