فيديو.. بداية مميزة للاعبي غزة في دوري المحترفين

رام الله / سما /

خطف العديد من اللاعبين الغزيين الأنظار, ضمن منافسات دوريي المحترفين والمحترفين الجزئي بالضفة الغربية المحتلة.

وقدّم سعيد السباخي عرضا مميزا مع فريقه ترجي واد النيص ضد أهلي قلقيلية, بعدما سجل أحد أسرع أهداف دوري المحترفين على الإطلاق, إذ جاء قبل انقضاء الدقيقة الأولى.

كذلك فاز فريق الأمعري على نظيره جبل المكبر (1-0), والذي يضم في صفوفه عدة لاعبين من غزة أبرزهم همام أبو حسنين, وباسل الأشقر, وخالد مهدي, وتحت قيادة المدرب الغزي إيهاب أبو جزر, علما أن الأشقر هو الذي ساهم في هدف المباراة الوحيد.

وفي دوري المحترفين الجزئي, قدّم محمد الزقزوق أوراق اعتماده مع مركز عسكر مبكرا, بتسجيله هدف فريقه ضد مركز طولكرم (1-1), وذلك بعد أيام قليلة من وصوله الضفة المحتلة.