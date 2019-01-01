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أوباميانج يحسم قراره بشأن مستقبله

الأحد 29 سبتمبر 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباميانج يحسم قراره بشأن مستقبله


وكالات / سما /

أعطى نجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج تحديثاً إيجابياً بشأن مستقبله مع الفريق بعد التقارير الصحفية التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتأتي تصريحات الدولي الغابوني قبل مواجهة آرسنال ضد مانشستر يونايتد يوم الإثنين في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

صاحب (30 عامًا) لديه ستة أهداف في ست مباريات حتى الآن هذا الموسم ، بعدما كان قد وقع على 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وتشارك جائزة الحذاء الذهبي مع نجمي ليفربول محمد صلاح، وساديو ماني.

وقال أوباميانج لشبكة “سكاي سبورتس”: “أشعر أنه يمكننا تغيير شيء ما في هذا النادي وسنحاول. حان الوقت الآن للفوز بالبطولات. أنا متأكد من أننا يمكن أن نفعل ذلك وأنا سعيد بصدق لوجودي هنا.”

وأضاف: “أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. خلال السنوات القليلة المقبلة ، نريد أن نلعب بمستوى عالٍ ونفوز بالبطولات. هذا ما نتحدث عنه.”

#آرسنال #أوباميانج

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