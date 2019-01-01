فيديو.. محرز يتألق ويقود السيتي للفوز على إيفرتون في معقله

وكالات / سما /

نجح فريق نادي مانشستر سيتي في تحقيق انتصار ثمين على حساب مضيفه، إيفرتون بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

وحل المواطنون ضيوفاً ثقيلة على ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول لمواجهة التوفيز لحساب الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل كيفين دي بروين صانع الألعاب البلجيكي تألقه غير العادي بصناعة الهدف الأول لمصلحة زميله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعديل بتوقيع كالفيرت لوين في الدقيقة 33 مستغلاً خطأ دفاعياً فادحاً من فيرناندينيو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الفترة الثانية، استمر التعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 71، عندما سجل نجمنا العربي الجزائري رياض محرز هدفاً ولا أروع من ركلة حرة في الدقيقة 71 ليمنح فريقه التقدم مرة أخرى في النتيجة، وعزز رحيم ستيرلينج الجناح الإنجليزي المميز هذا التقدم وسجل الثلاثية في الدقيقة 84 بمساعدة تقنية خط المرمى، والتي احتسبت كرة نجم ليفربول السابق هدفاً بعد تخطيها خط المرمى.

بهذه النتيجة، يصل السكاي بلوز إلى النقطة رقم 16 ويواصلون مطاردة ليفربول صاحب فارق النقاط الخمس على الصدارة.