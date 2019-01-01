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كورتوا يرد بغضب على منتقديه بعد ديربي مدريد

الأحد 29 سبتمبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا يرد بغضب على منتقديه بعد ديربي مدريد


وكالات / سما /

رد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حامي عرين فريق ريال مدريد الإسباني بغضب على منتقديه بعد ديربي مدريد الذي عرف التعادل بين الريال وأتلتيكو مدريد مساء السبت بدون أهداف في الدوري الإسباني.

و قال كورتوا عن تلقيه شتائم من جمهور أتلتيكو مدريد في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية ” أنا جزء من تاريخ أتلتيكو مدريد و ألقابه ، أحترم النادي و لكني الآن في مكان آخر و سأعطي كل شيء لريال مدريد”.

و أضاف البلجيكي ” الانتقادات لا تؤثر عليّ ، أحلل مبارياتي مع من يفهم كرة القدم ، و لا أقرأ ما يقال عني ، حارس المرمى ليس الوحيد الذي يمكن أن يلام في حال تلقي الفريق أهداف ، الانتقاد رخيص جداً”.

و استطرد ” أعرف ما يجب تحسينه في مردودي ، من يستطيع إخباري فقط هو من كان حارس مرمى و بشكل عام نواصل التطور و التحسن و هذه هي فكرتنا ، و لا أعرف ان كنا ندافع أفضل من الهجوم و لكن علينا الهجوم بـ 11 لاعب و الدفاع بنفس العدد”.

و عن نتيجة الديربي قال ” لا أحد يرضى بالتعادل و لكن في النهاية لم ينجح أحد في التسجيل و لم يتجه أي من الفريقين إلى المجازفة بالسعي للتسجيل خوفاً من استقبال هدفاً من كرة مرتدة”.

#كورتوا #مدريد

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