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فيديو.. الديربي ينتهي بالتعادل وريال مدريد يحافظ على صدارته

الأحد 29 سبتمبر 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الديربي ينتهي بالتعادل وريال مدريد يحافظ على صدارته


وكالات / سما /

سيطر التعادل السلبي على ديربي مدريد الذي جمع أتلتيكو مدريد مع ضيفه ريال مدريد مساء السبت، على أرضية ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن سابع جولة من الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

وفشل أتلتيكو مدريد وريال مدريد في تسجيل أي هدف خلال الدقائق 90، رغم الفرص المحققة أبرزها تصدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ورأسية الفرنسي كريم بنزيما.

ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة من الطرفين خلال مجريات ديربي مدريد، حيث كانت المحاولات تواجه معاناة في الوصول إلى مرمى الحارسين تيبو كورتوا والسلوفيني يان أوبلاك.

وحاول كل من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ونظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني بتغيير النتيجة من خلال التبديلات، إلا أن دخول لوكا مودريتش وخاميس رودريجيز ولوكا يوفيتش وأنخيل كوريا وتوماس ليمار وماركوس يورينتي لم يحدث أي فارق.

وبهذا التعادل تستمر صدارة ريال مدريد لجدول ترتيب الليجا بـ 15 نقطة من 6 جولات، وبفارق نقطة عن غرناطة الثاني وأتلتيكو مدريد الثالث، ويليهم برشلونة بـ 13 نقطة.

#ريال مدريد #اتلتيكو مدريد

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