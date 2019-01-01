فيديو.. برشلونة يضرب خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

ضرب برشلونة مضيفه خيتافي بثنائية دون مقابل في اللقاء الذي جرت وقائعه بين الفريقين مساء السبت لحساب مباريات الدوري الإسباني.

و حل البارسا ضيفاً ثقيلاً على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد لخوض مباراة الأسبوع السابع من الليجا.

انتظر الفريق الكتالوني الذي غاب عنه ليونيل ميسي في مباراة اليوم بداعي الإصابة ، وصول الدقيقة 41 ليفتتح باب التسجيل بعد عدة محاولات سابقة.

و جاء هدف البارسا الأول بتوقيع الأوروجواياني لويس سواريز بعدما استغل تمريرة ذكية من حارس مرمى فريقه مارك أندريه تير شتيجن عند الدقيقة 41.

و عقب الاستراحة حاول الفريق الكتالوني مضاعفة النتيجة لضمان النقاط الثلاث و بالفعل نجح الفريق في سعيه ليدون جونيور فيربو ثاني الأهداف عند الدقيقة 49.

و حاول أصحاب الأرض الرد على هدفي البارسا لكن دون جدوى بفضل التألق الدفاعي لخط برشلونة الخلفي و الحارس تير شتيجن.

و أكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كليمو لونجليه إثر حصوله على إنذارين في الدقيقتين 47 و 82.

فوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة 13 في وصافة جدول الترتيب بشكل مؤقت.