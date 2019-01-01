مسؤول إسرائيلي يعترف: تم الضغط جسديا على مسؤول خلية دوليب باعتباره "قنبلة موقوتة"

القدس المحتلة / سما /

احتل خبر اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجير العبوة، بالقرب من مستوطنة دوليب، قضاء رام الله الشهر الماضي، العناوين الرئيسية للصحف والمواقع الإخبارية لهذا اليوم.

و أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه تم نقل الأسير سامر عربيد، 44 عاما، مسؤول خلية دوليب، إلى المستشفى الليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية خلال التحقيق معه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الشاباك حصل على تصريح قانوني خاص، لإستخدام أساليب تحقيق استثنائية مع الأسير عربيد، وأضافت أنه تعرض للضرب المبرح، والتعذيب الشديد.

هذا وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه تم الضغط جسديا على عربيد، خلال التحقيق معه، مما أدى الى نقله الى مستشفى هداسا بالقدس.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لقد تم استخدام الضغط الجسدي ضد عربيد، لمنع وقوع عمليات أمنية مشابهة على المدى القريب بالضفة".

وأضاف المسؤول: "تم التحقيق مع عرابيد، على أساس أنه قنبلة موقوته، وممكن أن يتم تنفيذ عمليات خطط لها، بواسطة عناصر آخرين لم يتم اعتقالهم".

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، الى أن أعضاء خلية دوليب هم: سامر عربيد مسؤول الخلية، وقسام برغوثي، ويزن مغماس، ونظام امطير، وكلهم من عناصر الجبهة الشعبية.