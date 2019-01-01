الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت سبعة عشر مواطنا، بينهم أسرى محررون، من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أصيل ضياء زغيبي من حي البساتين، ورامي هشام أبو فرحة من مدينة جنين، والطالب الجامعي محمود مصطفى مرداوي من بلدة عرابة، والشاب خالد باسل بزور من رابا، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: الأسيران المحرران كمال إبراهيم أبو ظريفة من منطقة الجبل الشمالي، ومحمد عيد طبنجة من حي خلة العامود، وعضو لجنة التنسيق الفصائلي ماهر حرب من مخيم بلاطة شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين، وهم: أيمن حج محمد من بلدة بيت فوريك شرقا، ومحمد سعيد عواد ونبيه عواد من قرية عورتا جنوبا، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت ثلاثة شبان وهم: جعفر عمر رواجبة، وعلي عمر شولي، وعلي نور الدين دراغمة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: عدي مخلوف زواهرة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة الكركفة وسط بيت لحم، والشقيقين عمار وخليل محمد شكارنة من بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، علاء زهير نمر الجيوسي (40 عاما)، بعد ان داهمت منزله في حي الإسكان شرق المدينة، واستولت على مركبته الخاصة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بلدة كوبر شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل المهجورة والمخازن في البلدة وفتشتها.

وأضافت تلك المصادر ان مواجهات اندلعت في بلدة بيرزيت عقب انسحاب الاحتلال من كوبر، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت اتجاه الشبان.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها قريتي دير أبو مشعل والنبي صالح شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.