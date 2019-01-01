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انطلاق المستشفى الأوروبي الافتراضي من أوروبا إلى فلسطين والعالم

الأحد 29 سبتمبر 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق المستشفى الأوروبي الافتراضي من أوروبا إلى فلسطين والعالم


رام الله /سما/

أعلن تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا عن انطلاق المستشفى الأوروبي الافتراضي الأول من نوعه فلسطينيا من أوروبا إلى فلسطين والعالم وبالتعاون مع شركة الحلول التقنية العالمية وملتقى الأطباء الفلسطينيين في قطر.

وقالت رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا د. غادة أبو عيشة أن فكرة المنصة تقوم على تقديم الخدمات الاستشارية العلاجية خيريا وتجاريا لكافة مستخدمي المنصة حول العالم بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية الجراحية ورحلات السياحة العلاجية المتخصصة إلى أوروبا، بأحدث التقنيات والأنظمة الطبية الضخمة، والذي يضم العديد من الأطباء الفلسطينيين وغيرهم من الأخصائيين والبروفسورات من أوروبا وأمريكا ودول الخليج.

ونوهت أبو عيشة أن المنصة تستخدم أحدث نظم المعلومات التقنية من خدمات السجل العلاجي الإلكتروني وأنظمة البيانات الطبية الضخمة وتحليل البيانات التشخيصية، وسيتم في الأسابيع المقبلة تسجيل قوائم جديدة من الأطباء المختصين والاستشاريين حول العالم.

وأوضحت أبو عيشة تم تدشين المشروع بتقديم البروفسور الفلسطيني الألماني الدكتور رياض الددا استشاري أمراض الدم والأورام ومعالجة نخاع العظام أول استشارة طبية عن بعد من أوروبا إلى فلسطين عبر منصة المستشفى بالاشتراك مع مستشفى الخدمة العامة في غزة والدكتور رامي مطر وأيضا المستشفى الأهلي في الخليل والدكتور عزالدين الهشلمون اخصائي الأورام.

وأضافت "سيتبع ذلك تقديم المستشفى لخدمات التطبيب عن بعد بالاشتراك وتقديم الخدمات الاستشارية العلاجية لأبناء شعبنا في مناطق الاحتياج مع بقية المستشفيات في فلسطين ومخيمات الشتات".

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