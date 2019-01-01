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الكعبي يحذر من مخطط مبيت للمساس بحياة الرفيق الاسير سامر العربيد

الأحد 29 سبتمبر 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكعبي يحذر من مخطط مبيت للمساس بحياة الرفيق الاسير سامر العربيد


رام الله /سما/

صرح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول ملف الاسرى فيها علام الكعبي تعقيباً على ما تداولته وسائل الاعلام العبرية حول وضع الرفيق سامر مينا العربيد من محافظة رام الله بان هذا الاعلان الصهيوني هو بمثابة دلالة ان الاحتلال يسعى لارتكاب جريمة اعدام بحق الاسير سامر، وان ما يتم تسريبه إنما يأتي في إطار تهيئة الأجواء لاستقبال خبر ارتقاءه شهيداً في أقبية التحقيق، ودلالة واضحة أن قرار إعدامه قد صدر بالفعل من ما يُسمى بمحكمة العدل الصهيونية العليا لرجالات الشاباك الذين فشلوا في انتزاع أي اعتراف من الرفيق البطل سامر الذي سجل حالة صمود منقطعة النظير أمام الادوات الاجرامية لجهاز المخابرات الصهيونية.

هذا وحملّ الكعبي الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة العربيد داعياً للكشف الفوري عن ما جرى ويجري بحق الاسير سامر والسماح فوراً للأطباء الفلسطينيين بمعاينته.

وفي ذات السياق وجه القيادي بالشعبية دعوته لجماهير شعبنا الفلسطيني البطل للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الاسير سامر قبل فوات الأوان من خلال النزول الفوري للاشتباك مع قوات الاحتلال على الحواجز ونقاط التماس انتصاراً لرفيقنا الصامد البطل.

كما دعا المؤسسات الدولية الى ضرورة الوقوف امام مسؤولياتها والتحرك العاجل لإنقاذ حياة الاسير وضمان اطلاق سراحه.

ومن جانب اخر فقد وجه الكعبي دعوة للمقاومة الفلسطينية بان تستعد لتكون بمستوى تضحيات أسرانا اذا ما نفذ الاحتلال جريمته النكراء بحق الاسير سامر العرابيد.

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