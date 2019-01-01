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الشعبية: حملة الاعتقالات في الضفة لن تضعف عزيمة مقاومتنا

الأحد 29 سبتمبر 2019 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: حملة الاعتقالات في الضفة لن تضعف عزيمة مقاومتنا


أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف العشرات من قياداتها وكوادرها في أنحاء متفرقة من الضفة فجر اليوم الأحد، لن تضعف عزيمة مقاومتها، ولن تكسر إرادة شعبنا.

وعاهدت الجبهة جماهير شعبنا بأن نهج مقاومتها سيستمر ويتصاعد حتى انفجار البركان الفلسطيني الشامل في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدة أن تصاعد عمليات المقاومة والتي بلغت عشرات العمليات في الشهور الأخيرة، واستمرار عمليات المقاومة الشعبية العنيفة والزجاجات الحارقة واستهداف المستوطنين، يؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن مرحلة جديدة تتشكل في الضفة سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري. 

وشددت الجبهة أن شعبنا وطلائع المقاومة من سيطرد قطعان المستوطنين من أرضنا، ويُحوّل مستعمراتهم إلى سجون للصهاينة حتى يرحلوا عن أرضنا، وليعلم هذا الاحتلال المجرم أن الموت ينتظره في كل شارع وتلة وقرية وزقاق ومستعمرة في الضفة المحتلة.

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