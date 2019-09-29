أكثر خمسين شخصية يهودية مؤثرة في العالم ..توفيق أبو شومر

نشرت صحيفة، جورسلم بوست يوم 29-9-2019م أسماء خمسين شخصية يهودية مؤثرة في العالم، بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة.
إليكم أسماء العشرة الأوائل:
1- يوسي كوهين مسؤول (الموساد)
2- ديفيد فردمان، سفير أمريكا في إسرائيل
3- نتنياهو، رئيس الوزراء
4- بني غانتس+ يائير لابيد، من حزب أزرق وأبيض
5- سيغال موندلكر، مسؤولة الخزينة الأمريكية.
6- أفيغدور ليبرمان، حزب إسرائيل بيتنا
7- باري واس، محررة وكاتبة في صحيفة، نيويورك تايمز
8- فلاديمير زيلانسكي، رئيس أوكرانيا، وهو فنَّان وكاتب
9- رونالد لاودر،رئيس المؤتمر الصهيوني
10- البرفسورة، مارسيل مخلوف، عالمة في التخنيون، وخبيرة في مجال الأغذية والسرطان