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أكثر خمسين شخصية يهودية مؤثرة في العالم ..توفيق أبو شومر

الأحد 29 سبتمبر 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر خمسين شخصية يهودية مؤثرة في العالم ..توفيق أبو شومر


​نشرت صحيفة، جورسلم بوست يوم 29-9-2019م أسماء خمسين شخصية يهودية مؤثرة في العالم، بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة.

 إليكم أسماء العشرة الأوائل:

1-     يوسي كوهين مسؤول (الموساد)

2-     ديفيد فردمان، سفير أمريكا في إسرائيل

3-     نتنياهو، رئيس الوزراء

4-     بني غانتس+ يائير لابيد، من حزب أزرق وأبيض

5-     سيغال موندلكر، مسؤولة الخزينة الأمريكية.

6-     أفيغدور ليبرمان، حزب إسرائيل بيتنا

7-     باري واس، محررة وكاتبة في صحيفة، نيويورك تايمز

8-     فلاديمير زيلانسكي، رئيس أوكرانيا، وهو فنَّان وكاتب

9-     رونالد لاودر،رئيس المؤتمر الصهيوني

10- البرفسورة، مارسيل مخلوف، عالمة في التخنيون، وخبيرة في مجال الأغذية والسرطان

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