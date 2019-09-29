أكثر خمسين شخصية يهودية مؤثرة في العالم ..توفيق أبو شومر

​نشرت صحيفة، جورسلم بوست يوم 29-9-2019م أسماء خمسين شخصية يهودية مؤثرة في العالم، بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة.

إليكم أسماء العشرة الأوائل:

1- يوسي كوهين مسؤول (الموساد)

2- ديفيد فردمان، سفير أمريكا في إسرائيل

3- نتنياهو، رئيس الوزراء

4- بني غانتس+ يائير لابيد، من حزب أزرق وأبيض

5- سيغال موندلكر، مسؤولة الخزينة الأمريكية.

6- أفيغدور ليبرمان، حزب إسرائيل بيتنا

7- باري واس، محررة وكاتبة في صحيفة، نيويورك تايمز

8- فلاديمير زيلانسكي، رئيس أوكرانيا، وهو فنَّان وكاتب

9- رونالد لاودر،رئيس المؤتمر الصهيوني

10- البرفسورة، مارسيل مخلوف، عالمة في التخنيون، وخبيرة في مجال الأغذية والسرطان