الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من نابلس

نابلس / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت تسعة مواطنين، بينهم خمسة أسرى محررين، من محافظة نابلس.

وأفاد مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرا، واعتقلت الأسيرين المحررين كمال إبراهيم أبو ظريفة من منطقة الجبل الشمالي، ومحمد عيد طبنجة من حي خلة العامود، وعضو لجنة التنسيق الفصائلي ماهر حرب من مخيم بلاطة شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: أيمن حج محمد من بلدة بيت فوريك شرقا، ومحمد سعيد عواد ونبيه عواد من قرية عورتا جنوبا، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت ثلاثة شبان وهم: جعفر عمر رواجبة، وعلي عمر شولي، وعلي نور الدين دراغمة.