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الأردن يخاطب المجتمع الإسرائيلي: لا حل للنزاع بدون دولة فلسطينية

الأحد 29 سبتمبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يخاطب المجتمع الإسرائيلي: لا حل للنزاع بدون دولة فلسطينية


القدس المحتلة / سما /

قال الأردن ان على المجتمع الدولي ان ينقل الى الجمهور الإسرائيل الذي اختار أحزابا يمنية متطرفة في الانتخابات رسالة واضحة مفادها انه يعيش في أوهام، وانه اذا كان يعتقد بان إسرائيل يمكنها تخطي القضية الفلسطينية من ناحية وان تطبع علاقاتها مع الدول العربية في ذات الوقت.

هذا ما صرح به وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اثناء مشاركته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حديث ادلى به لوسائل اعلام اردنية.

وأشار الوزير الأردني ان العالم يدرك جيدا ان حل النزاع في الشرق الأوسط منوط بإقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع الوزير الأردني انه من الضروري نقل هذه الرسالة الى المجتمع الإسرائيلي لأنه من الملاحظ انحراف الرأي العام في إسرائيل نحو اليمين، مما يشير الى عدم فهمهم بأن القضية الفلسطينية كانت وستبقى محور النزاع في الشرق الأوسط، وهذا هو موقف الأردن وموقف الدول العربية وموقف الدول الإسلامية.

في هذه الاثناء، أكدت ثلاث دول خليجية مجددا على ضرورة إقامة دولة الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. فقد أعرب وزراء خارجية كل من عُمان والبحرين والامارات العربية المتحدة، عن مواقف بلادهم هذه في كلماتهم من على منصة الجمعية العام للأمم المتحدة.

هذا وأشار وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اثناء كلمته امام الجمعية العامة، الى ان إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة للسلام والامن والاستقرار في المنطقة وتضع حدا للعنف والإرهاب.

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