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الطقس: اجواء غائمة جزئيا الى صافية

الأحد 29 سبتمبر 2019 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئيا الى صافية


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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