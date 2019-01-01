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لجنة تطالب الأُمم المتحدة بإلزام الاحتلال بوقف استهداف المتظاهرين

السبت 28 سبتمبر 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة تطالب الأُمم المتحدة بإلزام الاحتلال بوقف استهداف المتظاهرين


غزة / سما/

طالبت اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء السبت، الأمم المتحدة وكل الأطراف الموقعة علىى اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بإلزام الاحتلال بوقف استهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأدانت اللجنة في بيان لها استمرار الاحتلال باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

واتهمت الاحتلال بتعمد استهدام الأعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

ودعت المجتمع الدولي إلى العمل من أجل محاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن القطاع.

واستشهد الجمعة شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره، وأُصيب العشرات جراء اعتداء الاحتلال على المسيرات الأسبوعية.

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