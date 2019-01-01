غزة: تحالف القوى الفلسطينية يصدر بياناً هاماًَ حول مبادرة الفصائل الثمانية

غزة / سما /

أصدر تحالف القوى الفلسطينية، اليوم السبت، بياناً صحفياً هاماًَ حول مبادرة الفصائل الثمانية في قطاع غزة.

وقال التحالف في بيانه، أنه توقف أمام المخاطر والتحديات التي تعترض لها القضية الفلسطينية، وتابع باهتمام المبادرة الوطنية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية الثمانية في قطاع غزة، والتي تطالب من خلالها العمل الفوري على وضع رؤية وبرنامج وإستراتيجية وطنية، من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة القادمة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية.

وأكد، أنه يرى في هذه المبادرة خطوة هامة على الطريق الصحيح من أجل العمل على بلورة موقف وطني موحد يؤسس لمرحلة عمل وطنية تقوم على التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية الفلسطينية وعلى قاعدة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما يساهم في الارتقاء بالعمل الوطني الفلسطيني القائم على مواجهة الاحتلال ومشاريعه التوسعية.

كما أكد على أهمية المبادرة في هذا الوقت الصعب لتغليب المصلحة الوطنية العليا على حساب المصالح الفئوية الضيقة، من أجل إسقاط كل المشاريع التآمرية التي تنال من حقوق شعبنا الفلسطيني.

وأضاف "وفي هذا الاطار من الطبيعي أن يكون تحالف القوى الفلسطينية مع أي خطوة توحيدية تخدم مصالح شعبنا وأمتنا والتي تعبر عن ذلك من خلال وحدة الرؤية والهدف في تحرير الأرض الفلسطينية، وتكون المقاومة هي العنوان الرئيس لتحقيق ذلك".

وأضاف "تحالف القوى الفلسطينية الذي أكد باستمرار على تمسكه بالمقاومة ووحدة الصف الوطني الفلسطيني، يؤكد على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة العدو كأولوية راهنة تتطلب العمل الفوري والسريع لإيجاد الآليات الناجعة في رأب الصدع الحاصل في الساحة الفلسطينية نتيجة بعض الاتفاقيات التي بعثرت الجهد الفلسطيني ومزقت هويته النضالية".