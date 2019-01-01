  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة: مياه البحر خلال الموسم الحالي نظيفة ولم تشهد تلوث يذكر

السبت 28 سبتمبر 2019 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: مياه البحر خلال الموسم الحالي نظيفة ولم تشهد تلوث يذكر


غزة / سما /

أكدت بلدية غزة ، السبت، أنها حافظت على نظافة مياه البحر من التلوث منذ بداية موسم الصيف الحالي، حيث عملت على وقف ضخ أي كميات من المياه العادمة إلى البحر حفاظاً على الصحة البيئية وسلامة المواطنين .

وبدوره، أفاد مدير عام المياه والصرف الصحي رمزي أهل في تصريح صحفي، أنه يتم ضخ مياه الصرف الصحي إلي محطة المعالجة في منطقه الشيخ عجلين ويجري معالجتها طبقا لمحددات التلوث البيئية المعتمدة فلسطينياً .

وأوضح أن البلدية تمكنت بالتعاون مع شركة توزيع كهرباء غزة من توفير طاقة كهربائية للمحطات القريبة من البحر غرب المدينة لضمان استمرار عملها وضخ المياه إلى محطة المعالجة.

وبين أنه يتم ضخ مياه الصرف الصحي التي تصل للمحطات غرب المدينة إلى محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين، حيث تعالج نحو 60 ألف كوب من المياه العادمة يومياً، تصل من محطات الصرف الصحي التي تضخ المياه العادمة من كافة مناطق المدينة.

وقال: " إنه يتم معالجة المياه العادمة وفقاً لمعايير التلوث البيئية الفلسطينية ويجري استخدامها في ري المزروعات في جزر الشوارع أو ضخها للبحر وهي معالجة لمنع حدوث أي تلوث في مياه البحر".

وأشار إلى أن البلدية تشغل 9 محطات ضخ صرف صحي في المدينة تضخ المياه عبر خطوط ناقلة لمحطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين جنوب المدينة.

ولفت إلى أن البلدية تلجأ في أوقات أزمات الكهرباء لتشغيل محطات الصرف الصحي وآبار المياه ومرافق البلدية الخدماتية الأخرى عبر مولدات كهربائية تعمل بالسولار لضمان عملها وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وهذا يشكل عبء كبير على البلدية في ظل استمرار الحصار وتراجع العائدات المالية للبلدية.

الأكثر قراءة اليوم

المونيتور : "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"

"بنظام المكافأة".. مالية غزة تحدد فئات الموظفين المستفيدة من المستحقات

القناة 13 : ترامب يرفض الرد على مكالمات نتنياهو وأخبره بأنّ أمريكا تتعامَل فقط مع إسرائيل

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

مصر : استشهاد وإصابة 9 من أفراده و القضاء على 118 تكفيريا بسيناء

للمرة الأولى.. "الجهاد" تدعو إلى انتخابات شاملة لتحسين الوضع الراهن

إيران لإسرائيل : نحاصركم من كل الجهات وسنفاجئكم بأسلحة لم نعلن عنها

الأخبار الرئيسية

دوليب

الشاباك يزعم : اعتقال الخلية التي قتلت مستوطنة قرب عين بونين قبل شهر

الفصائل

غزة: تحالف القوى الفلسطينية يصدر بياناً هاماًَ حول مبادرة الفصائل الثمانية

ابو حسنه: العجز المالي للاونروا تراجع الى 89 مليون $ بعد مؤتمر التعهدات في نيويورك

غزة والقدس حاضرتان بالمشهد الانتخابي.. الحكومة تعلن: ملف الانتخابات سيكون في صلب اجتماعها المقبل

غزة

معاريف: "غزة" برميل بارود سينفجر اذا استمر تجاهل التوصل لـ "تسوية سياسية"