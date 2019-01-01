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نصر الله: لدينا معلومات شاملة وغير مسبوقة عن كل تطورات الأحداث بإسرائيل

السبت 28 سبتمبر 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: لدينا معلومات شاملة وغير مسبوقة عن كل تطورات الأحداث بإسرائيل


بيروت /سما/

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن حزبه لدينا معلومات شاملة غير مسبوقة عن جميع التطورات والأحداث في إسرائيل سواء من خلال وسائل علنية أو سرية.

وأضاف نصر الله في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية، "لدينا استخبارات غير مسبوقة - نحن نراقب عن كثب كل ما يتم في إسرائيل".

وأشار إلى أن الحزب يدرس باستمرار تصور إسرائيل وثقافتها وعاداتها وتقاليدها بالإضافة إلى نقاط قوتها وضعفها بالإضافة إلى تقدمها في كل مجال وبالتالي فإن الحزب يعرف دائمًا قاعدة بياناته ويقوم بتحديثها طوال الوقت حول ما هو متعلق بالكيان.

وتابع: نعرف كيف يفكرون بما يحلو لهم ، وما يكرهونه، وما الذي يؤثر عليهم وما الانقسامات السياسية والدينية التي لديهم، وإن الكم الهائل من المعلومات، بما في ذلك تقييم قيادتها السياسية والعسكرية، يعطينا طريقة لمعرفة كيفية التعامل مع العدو بطرق مختلفة.

وبحسب نصر الله: العدو دائمًا ما يكون في موقف دفاعي. لقد انعكس الموقف منذ أن كنا في هذا الوضع من قبل - لكننا الآن نهدد بدخول فلسطين المحتلة.

وادعى أن المعادلة في المنطقة قد تغيرت بفضل الثورة الإسلامية في إيران ، التي يقودها الآن خامنئي، ودعمه المستمر لحزب الله وحركات المقاومة في المنطقة.

كما شدد على أنه لا توجد خطوط حمراء متبقية عندما يتعلق الأمر بحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن لبننا له الحق في الدفاع عن بلاده ضد الهجمات الإسرائيلية.

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