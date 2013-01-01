ابو حسنه: العجز المالي للاونروا تراجع الى 89 مليون $ بعد مؤتمر التعهدات في نيويورك

غزة /سما/



قال عدنان ابو حسنه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ان العجز المالي الوكالة الأممية تراجع الان الى 89 مليون دولار بدلا من 120ًمليون والذي كان قبل التعهدات الجديدة امس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ابو حسنه في تصريحات إذاعية له مساء اليوم ان بعض التعهدات التي أعلنت امس في نيويورك ليست جديدة موضحا ان الاونروا تفحص الان طليعة هذه التعهدات بصورة جذرية.

وأوضح ان التبرع السعودي هام للغاية وهو يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأونروا والتي كان لها دور طليعي في دعم اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق العمليات وخاصة بناء العديد من المؤسسات والمنشئات وإصلاح عشرات المدارس في الأردن والضفة وغزة والقدس قبل بدء العام الدراسي.

وتابع " الأردن لعب دورا قياديا وأساسياً في المؤتمر المذكور وحشد الدعم السياسي والمادي للاونروا " .

وأوضح ان دور منظمة التحرير الفلسطينية كان مشهودا وكبيرا ولعبت بعثة المنظمة ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية دورا هاما في مساندة الأونروا ودعمها المالي وتجديد تفويضها القادم خلال الشهرين القادمين.

واستدرك" أمامنا جهد كبير فيما يتعلق بالتفويض وسد العجز المالي" ما يتطلب جهدا استثنائيا خلال الأسابيع القادمة لضمان سير عمليات الاونروا وبرامجها بانتظام في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

