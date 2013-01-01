  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على شخص دهس مواطن ولاذ بالفرار في قلقيلية

السبت 28 سبتمبر 2019 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص دهس مواطن ولاذ بالفرار في قلقيلية


قلقيلية / سما /

القت الشرطة اليوم القبض على شخص مشتبه به بدهس مواطن بمركبته ولاذ بالفرار في محافظة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن معلومات وصلت إلى عمليات شرطة قلقيلية، حول وصول مواطن الى المشفى بحالة حرجة نتيجة تعرضه للدهس بمركبة وهروب سائقها .

واضافت ان شرطة المرور توجهت على الفور الى المشفى ثم الى مكان وقوع الحادث وباشرت التحري وتمكنت من حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة واحضاره وضبطت المركبة المستخدمة بالدهس .

واكدت أنه تم احالة المشتبه به إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اصولا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: لقاءات سريّة أجراها وفد مصري مع مسؤولين اسرائيليين لبحث غزة

المونيتور : "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

"بنظام المكافأة".. مالية غزة تحدد فئات الموظفين المستفيدة من المستحقات

استشهاد شاب متاثرا بجراحه شرق رفح

تقديرات: نتنياهو سيعلن فشله في تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

ابو حسنه: العجز المالي للاونروا تراجع الى 89 مليون $ بعد مؤتمر التعهدات في نيويورك

غزة والقدس حاضرتان بالمشهد الانتخابي.. الحكومة تعلن: ملف الانتخابات سيكون في صلب اجتماعها المقبل

غزة

معاريف: "غزة" برميل بارود سينفجر اذا استمر تجاهل التوصل لـ "تسوية سياسية"

للمرة الأولى.. "الجهاد" تدعو إلى انتخابات شاملة لتحسين الوضع الراهن

القناة 13 : ترامب يرفض الرد على مكالمات نتنياهو وأخبره بأنّ أمريكا تتعامَل فقط مع إسرائيل