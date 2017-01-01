سي ان ان: البيت الأبيض يقيّد الاطلاع على مكالمات ترامب مع بوتين ومحمد بن سلمان

واشنطن / وكالات /

نقلت قناة "سي ان أن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر قوله، إن البيت الأبيض قيّد الاطلاع على نص المكالمات التي أجراها الرئيس دونالد ترامب، مع كل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح المصدر، أن المسؤولين الذين لهم صلاحيات الاطلاع على نصوص المكالمات التي يجريها ترامب مع القادة الأجانب وبينهم ولي عهد السعودية، لم يروا أيا من هذه النصوص.

ووفقا للمصدر، فإن المكالمة بين ترامب ومحمد بن سلمان لم تتضمن أي أسرار حساسة لها علاقة بالأمن القومي، وجاءت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يتابع قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض لدى اسطنبول.

وفيما يتعلق بالاتصالات بين ترامب وبوتين، فإنه ووفقا لمسؤول سابق في الإدارة الأمريكية تم تقييد الوصول إليها، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات ترامب مع الرئيس الأوكراني، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

ولم يعلق البيت الأبيض على موضوع تقييد الوصول إلى نصوص المكالمات مع ولي العهد السعودي أو الرئيس الروسي.