معاريف: "غزة" برميل بارود سينفجر اذا استمر تجاهل التوصل لـ "تسوية سياسية"

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية يوم السبت، إنّ غزة برميل بارود سينفجر اذا استمر تجاهل عمل تسوية سياسية طويلة الأمد.

وأضافت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني في مقال للمحلل "يوسي ميلمان"، على الرغم من أن إسرائيل تسعى للهدوء مع غزة وتعطي مقابل ذلك بعض مطالب الفصائل الفلسطينية وتماطل ببعضها ، إلا أنّ فيها أكثر من مليوني نسمة تحت البطالة والمعاناة اقتصادية ومشاكل في الماء والكهرباء، لذلك تبقي هي البرميل الذي سينفجر إذا استمر تجاهل تسوية سياسية طويلة الأجل.

وأشار، السنة القادمة يمكن أن تحدث أزمة مع السلطة الفلسطينية، في حال توفي الرئيس "محمود عباس" فقد ينشأ صراع حول من سيرثه، مما يؤدي إلى وقف كامل أو جزئي للتعاون بين الأجهزة الأمنية في الضفة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي.