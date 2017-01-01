  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف: "غزة" برميل بارود سينفجر اذا استمر تجاهل التوصل لـ "تسوية سياسية"

السبت 28 سبتمبر 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: "غزة" برميل بارود سينفجر اذا استمر تجاهل التوصل لـ "تسوية سياسية"


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية يوم السبت، إنّ غزة برميل بارود سينفجر اذا استمر تجاهل عمل تسوية سياسية طويلة الأمد.

وأضافت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني في مقال للمحلل "يوسي ميلمان"، على الرغم من أن إسرائيل تسعى للهدوء مع غزة وتعطي مقابل ذلك بعض مطالب الفصائل الفلسطينية وتماطل ببعضها ، إلا أنّ فيها أكثر من مليوني نسمة تحت البطالة والمعاناة اقتصادية ومشاكل في الماء والكهرباء، لذلك تبقي هي البرميل الذي سينفجر إذا استمر تجاهل تسوية سياسية طويلة الأجل.

وأشار، السنة القادمة يمكن أن تحدث أزمة مع السلطة الفلسطينية، في حال توفي الرئيس "محمود عباس" فقد ينشأ صراع حول من سيرثه، مما يؤدي إلى وقف كامل أو جزئي للتعاون بين الأجهزة الأمنية في الضفة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: لقاءات سريّة أجراها وفد مصري مع مسؤولين اسرائيليين لبحث غزة

المونيتور : "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

استشهاد شاب متاثرا بجراحه شرق رفح

تقديرات: نتنياهو سيعلن فشله في تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

مصر : استشهاد وإصابة 9 من أفراده و القضاء على 118 تكفيريا بسيناء

الأخبار الرئيسية

للمرة الأولى.. "الجهاد" تدعو إلى انتخابات شاملة لتحسين الوضع الراهن

القناة 13 : ترامب يرفض الرد على مكالمات نتنياهو وأخبره بأنّ أمريكا تتعامَل فقط مع إسرائيل

l

إيران لإسرائيل : نحاصركم من كل الجهات وسنفاجئكم بأسلحة لم نعلن عنها

ترامب

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

المونيتور : "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"