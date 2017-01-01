الاحتلال يعتدي على اعتصام قرب البحر الميت

القدس المحتلة / سما /

اعتدى جيش الاحتلال على اعتصام نظمه نشطاء فلسطينيون وأجانب، اليوم السبت، في الأغوار، بالقرب من البحر الميت، شمال الضفة الغربية، رفضاً لتعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بضمها للاحتلال.

ورفع المشاركون في الاعتصام، الذي دعت له هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية ولجان المقاومة الشعبية، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت بالإنجليزية تؤكد على أن المنطقة أرض فلسطينية.

وقال منسق اللجان الشعبية صلاح الخواجا، إن جيش الاحتلال داهم تجمع النشطاء وقام بالاعتداء عليهم وإخلائهم من المنطقة.

وأضاف أن الاعتصام جاء للتأكيد على رفض سياسة نتنياهو وحكومة الاحتلال الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية، مطالباً الفلسطينيين بالتواجد الفعلي على الأرض لرفض مخططات الاحتلال، وأشار إلى أن سياسة الحفاظ على الأرض الفلسطينية بحاجة لخطوات عملية من أجل مواجهة سياسة الضم والتوسع الاستيطانية.

وأوضح الخواجا أن الفعالية في الأغوار هي لتذكير المجتمع الدولي بالحفاظ على قرارته ومنع سياسة الضم والتوسع الاستعماري ووقف سياسة تأبيد هذا الاستعمار خاصة باعتبار أن الأرض هي أراض محتلة وفق القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة لمنع التواجد الفلسطيني فيها.

وتعهد نتنياهو قبيل انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت في 17 سبتمبر بالبدء في ضم غور الأردن وبعض مناطق البحر الميت، والتي تشكل حوالي 22 بالمئة من الضفة الغربية، "مباشرة بعد الانتخابات".

وأثارت تصريحات نتنياهو إدانات دولية وعربية، واعتبرت السلطة الفلسطينية أن مثل هذه الخطوة ستلغي فعلياً اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل.

يذكر أنه يعيش في منطقة الأغوار، بما فيها مدينة أريحا، حوالي 50 ألف فلسطيني، وهو ما نسبته 2 بالمئة من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب الاحصائيات.