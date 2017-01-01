غرينبلات: على دول العالم وقف منح الأموال للفلسطينيين دون مقابل مناسب!

القدس المحتلة / سما /

طالب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات دول العالم بوقف منح الأموال للسلطة الفلسطينية في رام الله دون مقابل مناسب أو تغيير سلوكها الذي أدعى أنه فاسد.

وفي مقال نشره على موقع Fox News، بمناسبة المؤتمر نصف السنوي للدول المانحة، الذي عقد يوم الخميس الماضي، في نيويورك، حذر غرينبلات من أن الأموال ستواصل الذهاب هدرًا.

وكتب غرينبلات: "لقد مرت ستة أشهر منذ الاجتماع الأخير للدول المانحة، لكن وبشكل غير مدهش، فإن جهودهم الصادقة لم تغير مسار حياة الفلسطينيين ومستقبلهم على الإطلاق".

وقال إن :" كمية التبرعات التي يتلقاها الفلسطينيون هي من بين أعلى المعدلات في العالم، من حيث المساهمة للفرد، ولكن على الرغم من الجهود التي بذلت على مدى عقود، ورغم مليارات الدولارات واليورو والشيكل والتبرعات – استمرت الحياة في التدهور".



وأضاف " لقد حولت حماس غزة إلى منطقة وصل الوضع فيها إلى حالة يأس تام، حيث بلغت البطالة نحو 50 في المائة ، وتجربة حماس التي وصلت إلى عشر سنوات في السلطة هي إخفاق تام".بحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم

كما وجه سهامه إلى السلطة الفلسطينية قائلا:" الجهود المبذولة لتحسين الوضع في الضفة الغربية لا تنطلق بسبب أزمة الميزانية التي أوجدتها بنفسها، واستمرار تحويل الأموال لمكافأة الأسرى وأنشطة مناهضة التطبيع، التي تضر بالفلسطينيين الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع إسرائيل".

وكرر غرينبلات التأكيد على ان دول العالم يجب ان تتوقف عن إعطاء المال للسلطة الفلسطينية دون مقابل مناسب.