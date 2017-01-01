للمرة الأولى.. "الجهاد" تدعو إلى انتخابات شاملة لتحسين الوضع الراهن

غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد بفلسطين صباح يوم السبت، إنّه "رغم الظروف المعاكسة والاحباط الذي حلّ عقب توقيع اتفاق أوسلو، جاءت انتفاضة الأقصى لتؤكد وتجدد حيوية الشعب الفلسطيني وصلابته".

وأضاف عزام في تصريح صحفي له، أنّ الانتخابات تمثل جزء من الحل للواقع الفلسطيني إذا جاءت على أرضية التوافق وتشمل كافة الأطر "الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

وأوضح، أنّه "رغم تحفظنا على الأطر والهيئات التي أفرزتها أوسلو، إلا أن الانتخابات الشاملة ستساعد في تحسين الوضع الحالي ولئم الصف الداخلي".

وأوضح، أنّ انتفاضة الأقصى دورة من دورات نضال الفلسطينيين الذين قدموا للعالم بأسره دروس في الثبات وعدم الخضوع لقوة الحديد والنار التي يستخدمها الاحتلال.

وتابع، أنّ القدس وأهلها يدفعون ثمن رباطهم ويعانون الضعف جراء حالة الصمت العربي والتناحر الفلسطيني الداخلي.

وأكد، أنّ القدس بحاجة لدعمٍ وإسنادٍ عربي وإسلامي، وعلى العالم الحر أن يثبت مصداقية شعاراته بوقف الظلم الواقع على أهلنا في المدينة المقدسة.