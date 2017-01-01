الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة صباح اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية عشرة، والحافلتان: الثالثة عشر والرابعة عشر من كشف (9/18).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.