CNN: البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب مع بوتين وبن سلمان

نيويورك ـ وكالات -

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، السبت، أن البيت الأبيض قيد الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، لم تكشف عن هويته، قوله إن المسؤولين الذين لهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات التي تجري مع القادة الأجانب بصورة طبيعية لم يروا أيا من نصوص مكالمات ترامب مع بن سلمان.

ووصف المصدر هذا الأمر بأنه غير عادي بعد مكالمة مع شخصية هامة.

وأضاف أن محادثات ترامب وبن سلمان الهاتفية أتت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تركيا.

وأوضح أن البيت الأبيض قيّد أيضا الوصول لاتصالات بين ترامب وبوتين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يعلق البيت الأبيض على ما أوردته سي إن إن حتى الساعة 10:00 ت.غ.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه ترامب تحقيقا يتهمه بالضغط على رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي بشأن إجراء تحقيق حول نشاط نجل خصم ترامب الديمقراطي، جو بايدن.

وكشف البيت الأبيض، الأربعاء، فحوى اتصال هاتفي أجراه ترامب، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئة نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبيّن نص الاتصال أن ترامب طلب من زيلينسكي التحقيق في ممارسات بايدن، الأوفر حظًا لمواجهة ترامب في انتخابات 2020، وكذلك نجله هانتر بايدن، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

وسمح البيت الأبيض بالإفراج عن نص الاتصال مكتوبًا، بعد إعلان رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، بدء إجراءات مساءلة ترامب بهدف عزله؛ بتهمة التماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي المرتقب.

ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، المنتمي إليه ترامب.