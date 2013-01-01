الاحتلال يعتدي على فعالية سلمية شمال البحر الميت

رام الله / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، على المشاركين في فعالية سلمية نظمها نشطاء المقاومة الشعبية شمال البحر الميت، تنديداً بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدت على المشاركين بالضرب المبرح مما ادى الى اصابة بعضهم برضوض وكدمات، واحتجزت عددا آخرا منهم، وأمهلت المعتصمين حتى ظهر اليوم لإخلاء المكان.

يذكر أن لجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من المتضامنين الأجانب شاركوا في هذه الفعالية.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمنددة بتصريحات نتنياهو حول ضم المنطقة.