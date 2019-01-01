الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عدوي في مخيم بلاطة

رام الله / سما /

شيع آلاف المواطنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاما) إلى مثواه الاخير في مخيم بلاطة في موكب جنائزي انطلق من امام مستشفى رفيديا الحكومي.

وسلمت سلطات الاحتلال أمس الجمعة، جثمان الشهيد عدوي الذي ظل محتجزاً لديها منذ استشهاده في 21 كانون ثاني 2019، بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز حوارة العسكري، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وانطلقت جنازة الشهيد من مستشفى رفيديا بمشاركة ممثلي القوى والفعاليات الرسمية والشعبية، وصولا الى منزل عائلته التي ألقت عليه نظرة الوداع، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.