  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عدوي في مخيم بلاطة

السبت 28 سبتمبر 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عدوي في مخيم بلاطة


رام الله / سما /

 شيع آلاف المواطنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاما) إلى مثواه الاخير في مخيم بلاطة في موكب جنائزي انطلق من امام مستشفى رفيديا الحكومي.

وسلمت سلطات الاحتلال أمس الجمعة، جثمان الشهيد عدوي الذي ظل محتجزاً لديها منذ استشهاده في 21 كانون ثاني 2019، بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز حوارة العسكري، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وانطلقت جنازة الشهيد من مستشفى رفيديا بمشاركة ممثلي القوى والفعاليات الرسمية والشعبية، وصولا الى منزل عائلته التي ألقت عليه نظرة الوداع، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: لقاءات سريّة أجراها وفد مصري مع مسؤولين اسرائيليين لبحث غزة

مصر.. والد محمد صلاح يوجه رسالة لـ"السيسي"

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

استشهاد شاب متاثرا بجراحه شرق رفح

مصر : استشهاد وإصابة 9 من أفراده و القضاء على 118 تكفيريا بسيناء

تقديرات: نتنياهو سيعلن فشله في تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

الأخبار الرئيسية

l

إيران لإسرائيل : نحاصركم من كل الجهات وسنفاجئكم بأسلحة لم نعلن عنها

ترامب

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

المونيتور : "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"

ميلادينوف: جهود ضخمة بذلتها مصر لمنع اندلاع حرب بين حماس واسرائيل (فيديو

لافروف : تسوية القضية الفلسطينية على وشك الفشل